Cameli diz que em novo Governo não haverá segunda chance a secretários

Durante coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (26), o governador Gladson Cameli (Progressistas) confirmou o que disse ao ContilNet: seu secretariado para a segunda gestão vai ser anunciado até o final desta semana.

“Amanhã já sai uma lista, mas parem de se preocupar com isso, deixem as pessoas trabalharem. Vamos juntos trabalhar para cuidar desse estado”, disse.

- Publicidade-

Segundo o chefe do Executivo, quem fez um bom trabalho vai continuar, mas é preciso trabalhar.

Sobre os nomes, ele fez suspense, mas garantiu que o que está dando certo permanece, um deles é o secretário de Segurança, Paulo César, que “terá carta branca”. Segundo Cameli, não tem muito o que reclamar dos seus secretários, “o que vai mudar é que estou otimizando algumas secretarias e fortalecendo os órgãos de controle”, disse.

Apesar da satisfação, mandou um recado aos que ficam e aos que chegam. “Não vai ter segunda chance, terá interrogações, não terá uma vírgula que se quer para qualquer coisa que dê instabilidade na credibilidade do Governo. Quem não trabalhar é rua. A população me deu um cheque em branco e eu não vou decepcionar o povo do meu estado”

“Quatro anos passam voando e precisamos corrigir os erros do primeiro Governo. Não quero pegar a balsa”, brincou.

Sobre os antigos aliados, Gladson deixou claro que as portas não estão fechadas para os que quiserem contribuir com seu Governo, mas “se não quiserem ajudar o Estado, então não estão fazendo um favor para mim, não, tem que trabalhar é para o povo que sabe quem são seus representantes e cada um tem que ter a consciência que não entendeu o recado das urnas, paciência. Eu entendi bem”, asseverou.