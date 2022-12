Colisão entre carro e moto no interior do Acre deixa homem gravemente ferido

O motociclista Ricardo Rodrigues da Silva, 40 anos, ficou gravemente ferido após uma colisão entre um carro e a motocicleta que ele andava na tarde desta terça-feira (27). O acidente aconteceu no Ramal da Funtac, que tem acesso pelo Ramal do Espinhara no km 52, na zona rural do município do Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações de familiares, Ricardo trafegava pelo ramal da Funtac, no sentido zona rural/cidade, quando acabou colidindo a própria motocicleta contra uma caminhonete em uma curva. Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado e bateu a cabeça violentamente contra o chão e desmaiou.

- Publicidade-

Familiares de Ricardo, que vinham em um veículo atrás, viram o acidente e colocaram a vítima dentro do carro e a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município do Bujari interceptou o veículo, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e seguiram com destino à Rio Branco.

No trajeto da ambulância, os socorristas pediram apoio da viatura de suporte avançado do Samu (01), que encontrou a ambulância do município do Bujari na BR-364, nas proximidades do Polo Moveleiro, e Ricardo foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Segundo o médico do Samu, o paciente sofreu um Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) grave e um corte extenso no ombro, além de ter várias escoriações pelo corpo.