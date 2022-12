Conheça o mister mirim Emanuel Vilela, que representará o Acre em disputa nacional

Com apenas 8 anos e muita dedicação, o modelo mirim Emanuel Vilela Silva representará o Acre no concurso Mister Mirim Brasil, que reúne crianças de todos os estados na disputa pelo prêmio.

Emanuel é morador de Sena Madureira e cursa o segundo ano do ensino fundamental no município. Desde os 4 anos, o novo Mister Mirim já foi agenciado pela empresa Four Models e Tribo de atores, que estrelou várias campanhas no estado de Mato Grosso.

Natural de Sinop, Emanuel sonha em ser jogador de futebol e modelo profissional. Em contato com a coluna Douglas Richer, a mãe de Emanuel, Nayara Vilela, disse que o garoto está bem otimista e feliz com a vitória. Nayara confirmou que o Mister deve iniciar a preparação com a sua coordenadora Meyre Manaus rumo a etapa nacional.

Além de Emanuel, vários misteres e misses foram eleitos no evento glamouroso realizado pela empresária Meyre Manaus.

Veja momentos do desfile, premiação e também o agradecimento de novo Mister Acre Mirim: