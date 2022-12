Filhote de jiboia entra em ar-condicionado e morde mulher

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a cobra estava no duto do ar-condicionado e a mulher foi mordida no braço. Ela estava com um recém-nascido no colo no momento do incidente e a criança não ficou ferida, segundo os militares.

- Publicidade-

“A mulher disse que sentiu a mordida no braço e visualizou a cobra dentro do duto do ar-condicionado. O marido estava na direção do veículo e seguiu até o quartel do Corpo de Bombeiros para pedir socorro. Ela estava tranquila e apresentava apenas uma mancha vermelha no braço”, explicou o sargento Anderson Santana Neves.

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

Imediatamente, os militares desmontaram o painel do veículo e fizeram a captura da serpente, que media cerca de 30 centímetros. (Veja vídeo acima) A cobra estava sem ferimentos e foi solta em uma área de preservação permanente.

A jiboia não é venenosa e segundo os bombeiros, a mulher foi orientada a lavar o local com água e sabão e procurar um hospital caso apresente alguma reação.

Saiba mais sobre a espécie