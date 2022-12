Foto de Messi é a segunda mais curtida de todo Instagram; veja qual é a primeira

A foto de Lionel Messi comemorando a vitória argentina na Copa do Mundo se tornou a segunda imagem mais curtida do Instagram. A publicação foi feita neste domingo, 18, no perfil oficial do jogador.

“Sonhei tantas vezes, quis tanto que ainda não caiu a ficha, não acredito”, escreveu o argentino. “Muito obrigado à minha família, a todos os que me apoiam e também a todos os que acreditaram em nós. Demonstramos mais uma vez que nós argentinos quando lutamos juntos e unidos somos capazes de alcançar o que nos propusemos. O mérito é desse grupo, que está acima das individualidades, é a força de todos lutando pelo mesmo sonho que era também o sonho de todos os argentinos… Conseguimos”, comemorou Messi.

Em menos de 24 horas, a publicação ultrapassou 48 milhões de curtidas, se tornando, assim a segunda foto mais curtida da história do Instagram.

Mas, afinal, qual é a primeira?

Estamos falando de uma publicação feita em 2019, logo após a empresária Kylie Jenner alcançar o posto de foto mais curtida, com 18 milhões de likes. Uma conta chamada Egg Gang se propôs a ter a foto mais curtida — que em questão era apenas de um ovo em frente a um fundo branco.

“Vamos estabelecer um recorde mundial juntos e obter a postagem mais curtida do Instagram”, escreveu a legenda. E eles conseguiram! Atualmente, a foto conta com mais de 56 milhões de curtidas. Enfim, confira: