Através de sua página oficial no Instagram, o Governo do Acre divulgou na noite desta terça-feira (26) as atrações musicais que vão animar o show da virada em Cruzeiro do Sul.

De acordo com a publicação, foram confirmados até agora os cantores Chicão dos Teclados e Luana Prado.

O show, que ocorrerá na Arena do Juruá, terá início às 21h do sábado (31) e a previsão é que encerre às 03h da madrugada.