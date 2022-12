Neste fim de semana, o acreano Ramon Rocha Queiroz, também conhecido na internet como ‘Dinossauro do Acre’ ou ‘Dino’, escreveu seu nome na história do fisiculturismo mundial ao ser o primeiro brasileiro a tornar-se vice-campeão do Mr. Olympia, na categoria ‘Classic Physique’. O evento é considerado o maior evento de fisiculturismo do mundo.

A disputa do primeiro lugar ficou entre Ramon e o canadense Chris Bumstead, conhecido como Cbum, que ganhou pela quarta vez consecutiva.