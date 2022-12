Horóscopo: veja o que astros reservam para todos os signos nesta quarta-feira

Áries: mantenha a calma e preste atenção no seu entorno, ariano. É preciso cuidar da sua mente e também da saúde em um sentido amplo.

Touro: é hora de festejar, taurino, mas o astral pede somente para você tomar cuidado com os excessos. Evite as pessoas tóxicas.

Gêmeos: pense no longo prazo, geminiano, e tome cuidado na hora de envolver as pessoas nos seus plenos. É preciso influenciar, mas evitar as ilusões.

Câncer: cuidado com o que você ouve e dá crédito, canceriano. O momento pede para que você esteja mais atento e criterioso com o que toma como valor fundamental na vida.

Leão: vire páginas e vença medos, leonino. É preciso saber discernir quem e também o que agrega na sua vida.

Virgem: saiba compartilhar os seus anseios sem acabar dependendo demais das opiniões alheias, virginiano. É preciso saber equilibrar as expectativas.

Libra: dê atenção às coisas práticas na sua vida, libriano. A saúde e a rotina precisam de mais disciplina.

Escorpião: agrade-se, escorpiano. Expresse suas opiniões e mostre quem você é para estar mais à vontade consigo mesmo.

Sagitário: com atmosfera íntima, o dia pede mais atenção às questões familiares e também aos amigos mais chegados, sagitariano. Saiba ouvir.

Capricórnio: cuidado com o excesso de pensamentos, capricorniano. É preciso lidar com possíveis dispersões sem se afobar.

Aquário: já começou a se planejar de forma prática, aquariano? O dia pede mais organização e cuidado com os seus recursos materiais.

Peixes: o dia ajuda você a vencer obstáculos psíquicos e lidar melhor com os recursos que tem, pisciano. Cuide-se melhor, a começar pela sua apresentação pessoal.

