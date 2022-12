Influenciadoras argentinas negam desaparecimento após topless no Catar

Após viralizarem por fazerem topless em pleno estádio Lusail na final da Copa do Mundo 2022, as influenciadoras Milu Barbie e Noe Dreams negaram as notícias de que teriam sido detidas e estavam desaparecidas no Catar.

Pelas redes sociais, as duas influenciadoras negaram a reportagem compartilhada pelo portal Deportes 13, que informava o sumiço das duas. View this post on Instagram A post shared by Noe ♥️ La chica del topless (@noe.dreams1) - Publicidade- Em um vídeo, Milu aparece andando na rua com um guarda-chuva com a localização nomeada em Madrid, capital espanhola. “Do calor, passamos ao frio. Voltei à minha linda Europa”, afirmou.