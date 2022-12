Jackie Pinheiro: saiba quais são as tendências e o significado das cores para o réveillon

Com a chegada do mês de dezembro, o clima de réveillon começa a contagiar as pessoas, que já começam a buscar os melhores looks e a cor da roupa que será usada dando encerramento a mais um ciclo. É também uma tentativa de garantir energia e bons fluidos para os 365 dias que virão. No Brasil, a maioria das pessoas escolhe passar o réveillon de branco, para ter dias de paz.

Já quem busca um amor no ano que chega costuma optar pelo rosa ou vermelho, tons que estão relacionados ao amor e à paixão, respectivamente. Nessa virada, a produtora de moda Jackie Pinheiro e a empresária Iris Tavares prepararam um editorial sobre o significado das cores para facilitar a escolha dos leitores e para mostrar também quais são as tendências de looks para as festas de final de ano. Vamos conferir?!

BRANCO

O branco é a cor clássica do réveillon, escolhida pela grande maioria dos brasileiros. É a união de todas as cores. Muito tradicional na virada do ano, é a cor ideal para quem deseja paz e harmonia no ano que segue. A cor representa também a pureza, por isso é indicada para quem quer se desfazer de energias passadas ruins e renovar os fluidos.

PRATA

A cor prata é para quem quer fazer tudo diferente em 2023, pois simboliza inovação e tudo que é moderno. Se você quer dar uma reviravolta na sua vida e começar o ano com tudo novo, aposte na roupa ou acessórios nesta cor. E vamos combinar que esse é um look que não passará despercebido! O prateado está relacionado ao brilho pessoal, solidez e prosperidade.

VERMELHO

Uma das cores mais procuradas para o réveillon, sem dúvida, é o vermelho. Sexy, atraente e intenso, ele simboliza a paixão, o romance e o desejo. É ideal para quem busca fortes emoções.

AMARELO

Quem vai investir no amarelo para a festa do réveillon? Por ser uma cor muito vibrante e forte, o amarelo costuma representar a alegria de viver, a inteligência e a possibilidade de aprender o tempo todo. Além disso, entre o significado das cores do Ano Novo, o amarelo é o que simboliza as amizades verdadeiras e também atrai prosperidade, ou seja, dinheiro. E essa proposta amarela intenso néon da Iris Tavares está demais, né?!

VERDE

Já a cor verde é a cor da esperança e também da saúde. Se isso é o que você deseja para você e sua família no próximo ano, invista nos diversos tons de verde, que também é o símbolo da fertilidade. E não é só isso, a cor simboliza equilíbrio, sorte, vigor, renovação, fertilidade e perseverança. Só coisas boas, né?!

AZUL

O azul simboliza a lealdade, a fidelidade e a seriedade. É seguir firme no ano-novo na concretização de seus projetos e sonhos, seja na vida profissional, acadêmica e pessoal. É a cor do bem-estar e da paciência, da amabilidade e da serenidade. Além disso é a cor mais usada para quem está buscando ser mais espiritualizado.

ROSA

Quer encontrar um amor em 2023? Aumentar sua autoestima? Aposte na cor rosa, que além de ser tendência, vai te auxiliar a se amar mais, pois é a cor do amor-próprio. O rosa é também a cor da beleza feminina, do romantismo, do amor terno e carinhoso. Uma boa alternativa pra quem deseja um bom romance no ano novo. O jogo do pink com o rosa mais claro ficou charmoso, né? E chegam em duas propostas: com saia longa e saia mais curtinha. Qual você prefere?

Estilo: Iris Tavares @iristavaresac

Make & hair: Master Fio @masterfioac

Beleza: Luciane Guimarães @luciane_s_guimaraes

Fotos: Artur Araújo @arturaraujo7