A previsão do tempo para esta terça-feira (27) é de nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da manhã, chuva isolada durante a tarde e muitas nuvens a noite em Rio Branco.

O Instituto Nacional de Meteorologia, Inmet, prevê também uma temperatura mínima de 22ºC e máxima de 30ºC em Rio Branco para esta terça.