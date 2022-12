Que susto! Princípio de incêndio na Praça do Palácio assusta população acreana em noite de Natal

Na noite deste domingo de Natal (25), um fato isolado chamou atenção da população acreana que frequentava a Praça do Palácio Rio Branco e prestigiava a decoração natalina organizada pelo Governo do Acre.

Após uma pequena queda de energia, por volta das 19:27hs, chamas de fogo foram presenciadas pela população, na fiação elétrica próximo ao Bar Municipal e a agência do Banco do Brasil.

A coluna Douglas Richer registrou o momento que o fogo tomou conta dos fios no poste de energia. Faísca e fogo foram registrados pelos visitantes durante a noite. O fato durou pouco tempo e teve ação agilizada pelo Corpo de Bombeiros da capital acreana. A rua localizada em frente à Assembleia Legislativa do Acre também foi interditada para evitar acidentes.

Veja as imagens do momento que o fogo tomou conta dos cabos de energias. Os vídeos são exclusivos coluna Douglas Richer, do site ContilNet: