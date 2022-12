Seict reúne empresários interessados em exportação para discutir o futuro do Acre

Confirmado a permanecer no cargo de secretário de Estado de Ciência e Tecnologia e agora acumulando a pasta de Turismo e Empreendedorismo, o engenheiro Assurbanipal Barbary de Mesquita já está em plena atividade com vistas ao futuro e com as perspectivas para 2023.

Nesta quinta-feira (29), a Secretaria realiza em Rio Branco, no auditório do Sebrae-AC, na sede da Avenida Ceará, o Encontro da Câmara Técnica de Comércio Exterior 2022.

Para o evento, que foi iniciado na manhã de hoje e deve se estender por todo o dia, estão convidados os membros da Câmara Técnica de Comércio Exterior. A ideia é discutir o futuro da economia local e apresentar um balanço das ações realizadas neste ano.

Os temas abordados serão os seguintes: os 20 anos da Rodovia Interoceânica; Análise da Balança Comercial do Acre 2019 – 2022; Habilitação da Dom Porquito e Grupo Nosso Frigorífico para comercializar com o Peru; Avanços na infraestrutura (Ponte sobre o Rio Madeira e Anel Viário de Brasileia), além do Programa de Qualificação para Exportação oferecido pela Apex-Brasil.

“Este programa permite ao empresário que sua empresa inicie o processo de exportação de forma planejada e eficiente”, disse o secretário Assurbanipal Barbary Mesquita.

O Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) foi criado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), com o objetivo de estimular e promover a cultura exportadora, principalmente em pequenas e médias empresas. Podem se inscrever companhias que possuem perfil e potencial para exportação. Quem participa tem a oportunidade de receber mentoria individual de técnicos especializados em comércio exterior que ajudam no diagnóstico e no desenvolvimento de um plano de atuação.

As empresas selecionadas devem ter algum serviço ou produto com potencial para exportação, disponibilidade para serem capacitadas e CNPJ. No início do atendimento, os técnicos do PEIEX verificam o nível de preparo da empresa para exportar, avaliando junto ao representante de cada empresa os procedimentos e controles existentes.

Ao longo do PEIEX, as empresas participantes têm acesso não só à mentoria personalizada dos técnicos, mas também a palestras, workshops e eventos de networking junto com as outras companhias participantes do programa.

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. A Agência apoia 12.000 empresas em 802 setores da economia brasileira, que por sua vez exportam para cerca de 200 mercados.

A Apex-Brasil também desempenha um papel fundamental na atração de investimento estrangeiro direto (IED) para o Brasil, trabalhando para identificar oportunidades de negócios, promovendo eventos estratégicos e prestando apoio a investidores estrangeiros interessados em alocar recursos no Brasil. Para mais informações, acesse: www.apexbrasil.com.br.