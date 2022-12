Suspeito de assassinar quatro universitários nos EUA é preso

A polícia dos Estados Unidos afirmou que prendeu um homem identificado como Bryan Christopher, de 28 anos, suspeito de assassinar brutalmente quatro estudantes universitários em Idaho. Os estudantes com idades de 20 e 21 anos foram esfaqueados enquanto dormiam em casa no dia 13 de novembro de 2022.

Na ocasião, os policiais contam que receberam uma chamada sobre um “indivíduo inconsciente” e descobriram os corpos de quatro pessoas em uma casa perto do campus da Universidade de Idaho. Eles identificaram as vítimas como Ethan Chapin, de 20 anos, Madison Mogen, de 21, Xena Kernodle, de 20 e Kaylee Goncalves, de 21.

Uma das teorias analisadas pela polícia é que a jovem Kaylee Gonçalves poderia ter um stalker. “Continuamos investigando a questão do stalker e estamos pedindo qualquer informação a população sobre isso”, disse Aaron Snell, diretor de comunicação da polícia. No entanto, ainda não se sabe qual é o envolvimento e motivação do homem no crime e se há outros envolvidos.