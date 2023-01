Acreanos curtindo férias pelo Brasil, feijoada das fofoléticas e mais na coluna Márcia Abreu

É BIG É BIG!

Ao querido colunista social Gigi Hanan que aniversariou na terça, 3, e em plagas pernambucanas comemorou a data em ritmo praiano. Desejo muita saúde, alegrias e maissss viagens, Gigi. Felicidades!

Em passeio pelo jardim botânico de Curitiba, click da cerimonialista Lina Grasiela com o maridão, Nelson Costa e a filha Satiko Sófia.

Para o porta-retrato, a bela Dan Catão em noite de réveillon.

PRÊMIO DE JORNALISMO MP

Seguem as inscrições para o 13º prêmio de jornalismo do Ministério Público do Estado até o dia deste mês, que pode ser feita acessando premiodejornalismo.mpac.mp.br

#Nesta edição são trinta mil reais em dinheiro, o valor mais alto da história do prêmio de jornalismo do MPAC. Show demais!

FEIJUCA DAS FOFOLÉTICAS

Ontem, 4, hoteleira Fabíola Pinheiro reuniu grupo de fofoléticas para confraternização e degustação de deliciosa feijoada no deck de sua house. Detalhe a parte, o verdadeiro show das amigas no karaokê. Marcaram presença, Mabel Cristina, Márcia Abreu, Luciana Doimo, Roberta Lima, Islei Vidon, Roberta Lima, Meire Manaus, Saluana Bonfim e Suely Muniz.

Emanando boas vibrações para 2023, as belas Marina Monteiro, Sawana Carvalho, Marina Lavocat Ernesto, Carol Duck e Joisse Andrade.

Ricardo e Nathália Martins com os filhotes, curtem temporada de férias em praias pelo Nordeste.

Antônio Luis e sua Dani Florêncio brindaram a chegada de 2023, em sua bela fazenda, com toda a família reunida que veio de Recife, especialmente para as festas de fim de ano.