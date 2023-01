Adolescente acusado de envolvimento em morte de mototaxista é apreendido no Acre

Na tarde da última sexta-feira (19), a equipe de investigação da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), deu cumprimento ao mandado de internação expedido em desfavor do adolescente das iniciais L.F.B.N., o qual se encontrava no bairro Recanto dos Buritis.

O mandado é fruto do trabalho investigativo da DCORE, o qual aponta o adolescente como suposto autor de latrocínio tentado ocorrido no dia 13 de dezembro do ano passado. De acordo com a investigação, na data do fato, o adolescente simulou uma corrida com um mototáxi e o conduziu até o bairro Recanto dos Buritis.

- Publicidade-

Chegando no local, a vítima percebeu que outro indivíduo já a aguardava e que se tratava de um assalto, momento em que tentou correr e acabou alvejada com um tiro nas costas.

O adolescente, juntamente com seu comparsa, subtraíram a motocicleta e se evadiram do local. Além desse latrocínio, o suspeito do ato infracional já foi identificado em outros dois crimes da mesma natureza, o qual segue sendo apurado na especializada. Fora de circulação, o suspeito foi colocado à disposição da justiça.