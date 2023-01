Botafogo faz oferta por atacante do United que jogou Copa pelo Uruguai

O Botafogo sonha alto no mercado da bola. O clube carioca fez uma proposta por Facundo Pellistri, atacante do Manchester United, na noite da última terça-feira. Sem espaço no clube inglês, o uruguaio deseja sair. A negociação não é das mais fáceis, mas a diretoria confia na vontade do jogador em atuar regularmente por um desfecho positivo.

A proposta já está na mesa e o formato é um empréstimo com opção de compra fixada. O desejo do clube é que os salários sejam divididos com o Manchester United, algo que ainda emperra a negociação. Os vencimentos do atacante são em libras, o que aumenta ainda mais os valores envolvidos nas conversas.

- Publicidade- Pellistri tem apenas um jogo pelo Manchester United e já manifestou o desejo de sair. Os Red Devils também querem que o uruguaio, considerado como promissor, tenha mais tempo de jogo. Por isso, um empréstimo é visto com bons olhos.