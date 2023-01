Emily Garcia acusa irmão de Lucas de agressão: “Vou para a delegacia”

Agora o caldo entornou de vez! Emily Garcia assustou seguidores ao revelar mais detalhes do desentendimento com Babal, seu marido e irmão de Lucas Guimarães. Na nova página dessa briga, a influenciadora publicou em seu Stories no Instagram o print de uma mensagem de WhatsApp enviada a Lucas Guimarães, com quem teve um bate-boca na internet. Junto dessa mensagem também foram enviadas algumas fotos das quais ela aparece chorando e machucada. Emily alega agressão física e disse que vai para a delegacia prestar queixa.

“Lucas, toma aqui sua resposta. Você poderia preservar seu irmão. Mas não vou me calar. Acho que a única pessoa que quer palco aqui é você, se envolvendo em um assunto que não é seu”, escreveu ela na mensagem ao cunhado após ele ter reclamado do exposed que ela fez de Babal nas redes sociais.

- Publicidade-

“Sustenta suas gracinhas ao invés de passar a mão na cabeça dele [Babal]. Ensina ele a ser homem de verdade”, continuou Emily.

Emily vai para a delegacia prestar queixa contra Babal

“Mas a mulher é sempre taxada como louca. Não vou me calar, violência [contra mulher] é crime. E se a família dele apoia isso, eu vou para a delegacia, porque infelizmente nem o apoio da família dele eu tenho, apenas deboches. Cansei de ficar calada. Cansei de chorar quase todos os dias pedindo pelo amor de Deus para que isso acabasse”, escreveu ela nas publicações seguintes.