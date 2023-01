Governo Gladson inicia planejamento estratégico para os primeiros 100 dias de gestão

O governo do Acre deu início ao planejamento de ações estratégicas para os primeiros 100 dias da administração 2023-2026. Nesta segunda-feira, 2, os gestores dos principais órgãos públicos estaduais estiveram reunidos para alinhar diretrizes e estabelecer metas.

Na oportunidade, a Secretaria de Planejamento (Seplan) apresentou as propostas do atual plano de governo, o Plano Plurianual (PPA), a Agenda Acre 10 Anos e dados sobre o orçamento do Estado.

“Este primeiro encontro tem por objetivo reforçar a importância da integração e da unidade dos gestores governamentais para que juntos potencializem forças e assegurem a entrega dos bens e serviços demandados pela sociedade, de modo célere e eficiente”, explicou Ricardo Brandão, secretário da pasta.

O compromisso do governo é com o desenvolvimento do Acre e a qualidade de vida da população. Para alcançar estes resultados, o Estado está empenhado na implementação de políticas públicas capazes de transformar a atual realidade socioeconômica.

“A determinação do governador é não desperdiçar um dia sequer nesta nova gestão porque o Acre tem pressa para crescer e a nossa população precisa de mais oportunidades. Com toda certeza, estaremos ainda mais empenhados e desafiados a conquistar estes objetivos”, ressaltou Cirleudo Alencar, secretário de Obras Públicas.