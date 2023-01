No Acre, Humaitá acerta contratações de novo zagueiro e goleiro do RJ

A diretoria do Humaitá confirmou nessa terça (24) as contratações do goleiro Arthur e do zagueiro João Vitor. Arthur vem do futebol do Rio de Janeiro e João Vitor é uma indicação do técnico Álvaro Miguéis. Os dois atletas devem desembarcar em Rio Branco no próximo fim de semana.

Elenco robusto

As chegadas de Arthur e João Vitor aumentam ainda mais as opções de Álvaro Miguéis. O Tourão conta com três goleiros e cinco zagueiros.

“Teremos uma temporada com muitas competições e ter opções é fundamental para manter a qualidade da equipe”, avaliou o treinador.

Intensificar treinamentos

Álvaro Miguéis pensa em intensificar os treinamentos táticos para acelerar o processo de montagem da equipe. O Tourão estreia na Copa Verde no dia 18 de fevereiro contra o Trem, do Amapá.