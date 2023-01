Pamela Anderson revela que “tentou matar” babá que a abusou

A atriz confessou: “Eu tentei matá-la. Tentei esfaqueá-la no coração com uma caneta em formato de doce, disse a ela que queria que ela morresse, e então ela morreu em um acidente de carro no dia seguinte. Pensei que a tinha matado com minha mente mágica e não podia contar a ninguém. E tinha certeza de que tinha feito, que desejei a sua morte e ela realmente morreu.”

Foi a morte de sua babá após anos de abuso que Pamela classificou entre “aqueles momentos traumáticos” que ela teve de suportar durante a infância. “Eu vivi com isso toda a minha vida muito jovem. Quando esses momentos traumáticos aconteciam, eu simplesmente deixava meu corpo e flutuava para longe e criava meu próprio mundinho”, desabafou.