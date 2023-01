Poliana Rocha abre o jogo sobre como lidou com traições de Leonardo

Poliana Rocha usou os Stories do Instagram na noite desse domingo (23/1) para responder perguntas de seus fãs. A mulher de Leonardo entrou em um assunto polêmico e após ser questionada, revelou o motivo de ter perdoado as traições do cantor.

“A vida é feita de escolhas! Eu escolhi lutar e manter a minha família”, respondeu Poliana. A influenciadora e Leonardo estão juntos desde 1995 e são pais do cantor Zé Felipe.

Em outra ocasião, também através do Instagram, Poliana já havia comentado sobre as traições de Leonardo. Ao ser questionada se ela havia superado as traições do sertanejo, Poliana contou: