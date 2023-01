Criança indígena de apenas 2 anos chega ao hospital de Sena já morta com vários hematomas pelo corpo

A PM recebeu, no final da tarde de hoje, informações de que uma criança, já sem vida, havia dado entrada no hospital João Câncio Fernandes e que apresentava hematomas, aparentemente recentes e, possivelmente, decorrentes de agressão.

Policiais foram ao local e em conversa com a equipe médica de plantão receberam a informação de que os pais de uma criança indígena de 02 anos de idade, do sexo feminino, haviam chegado ao hospital com a criança informando que ela havia passado mal durante à tarde.

A equipe médica relatou ainda, que a criança já chegou sem vida ao PS e que de fato apresentava lesões em várias partes do corpo, porém, até o momento não foi possível verificar a causa das lesões.

Diante disso, a guarnição de serviço acionou a Polícia Civil, para tomar conhecimento do fato e realizar os procedimentos necessários, haja vista haver suspeita de violência em razão das lesões aparentes. A Polícia Militar realizou os protocolos de praxe.