Você vai se surpreender com o valor do cachê do Camarote do BBB

Mais uma edição do BBB começou e com ela a curiosidade dos internautas acerca dos bastidores do maior reality show do país também. Muito se especula sobre o valor que os famosos do Camarote recebem da Globo, mas a coluna LeoDias apurou e descobriu qual é a quantia exata que as celebridades ganham para ficar três meses confinadas.

Para quem pode lucrar milhões com shows e uma grana alta com publicidade, o cachê do Camarote pode até parecer pouco, mas é uma boa quantia. Sem fazer distinção, toda a ala de famosos do BBB recebe R$ 30 mil reais. Este valor é parcelado em quatro vezes, ninguém recebe à vista. A primeira parcela, que será paga apenas em fevereiro, tem o valor de R$ 15 mil e as outras três de R$ 5 mil, que cairão na conta deles em março, abril e maio.

O contrato assinado com a Globo envolve o uso de imagem, uso de voz e a confidencialidade de forma vitalícia. Ou seja, quem assina um contrato para participar do Big Brother Brasil permite que a emissora utilize todo o conteúdo captado por eles para todo o sempre. Já a cláusula de confidencialidade trata da obrigatoriedade de nenhum dos participantes poder falar dos bastidores do programa, em nenhuma hipótese, seja para amigos, familiares, e muito menos para a imprensa.

Fora os trinta mil reais do cachê, nenhum jogador do confinamento recebe por merchandising, o que costuma render milhões para os cofres da Globo. Mesmo que a emissora carioca tenha maior audiência, a remuneração da ala Camarote do BBB é menor do que A Fazenda. A Record TV paga R$ 80 mil para os peões e cada um também ganha R$ 2 mil a cada ação publicitária dentro do programa.