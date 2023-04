5 apps que você deveria deletar do seu celular hoje para a sua segurança

Desinstalar determinados aplicativos pode ser uma boa escolha para garantir um uso seguro e otimizado do seu celular, seja um Android ou iPhone (iOS). Manter essa prática é importante para melhorar a capacidade de armazenamento dos dispositivos, já que é comum manter instalados programas que você não usa há muito tempo.

Há, ainda, apps que podem colocar seus dados em risco, como os APKs não oficiais e as plataformas descontinuadas, que deixam de contar com a proteção e o monitoramento de seus desenvolvedores. Pensando nisso, o TechTudo reuniu cinco tipos de aplicativos que você deve remover agora mesmo de celulares.

1. Bloatwares

Os bloatwares são apps pré-instalados de fábrica em celulares . Eles podem acabar “esquecidos” pelos usuários, já que normalmente possuem poucas funcionalidades. Com isso, ocupam a memória dos dispositivos de maneira desnecessária, causando lentidão. Há algumas opções extremamente pesadas, como o MIUI, da Xiaomi, e o One UI, da Samsung – os celulares da marca, inclusive, vêm com grande número de aplicativos de bloatware, e muitos deles são apenas versões “alternativas” de plataformas do Google, já utilizadas pela maioria das pessoas.

No iPhone, por exemplo, é possível desinstalar esses apps facilmente desde o iOS 11. No Android, por sua vez, somente alguns apps nativos podem ser desinstalados. Os que não podem ser removidos do sistema contam com a opção desabilitar, que pausa os apps.

2. APKs não oficiais

Os APKs “craqueados” têm o objetivo de disponibilizar, de maneira gratuita (e ilegal), recursos que normalmente seriam pagos ou que ainda não foram lançados em apps oficiais. É o caso do WhatsApp GB, uma versão alterada do mensageiro que possui, por exemplo, temas personalizados para chats, stories mais longos, tradução automatizadas de diálogos, entre outros.

Plataformas desse tipo são instaladas apenas em celulares Android, já que o sistema operacional possui código aberto e permite que os usuários baixem aplicativos fora da loja oficial. Assim, é importante removê-las do seu celular para garantir mais segurança e ainda liberar espaço de armazenamento. É preferível, inclusive, que nunca sejam instaladas no telefone, já que apps modificados podem ser infectados com malwares e pôr seus dados em risco.

3. Apps que você não usa mais

É normal parar de utilizar determinados aplicativos com o tempo. Entretanto, “esquecê-los” no celular pode deixar seu aparelho desorganizado e até mesmo comprometer o armazenamento, tomando o espaço de outros que poderiam ser realmente úteis para suas necessidades. Entre as plataformas que podem cair em desuso, um dos principais são os apps de relacionamento – visto que os usuários já podem ter encontrado alguém ou não terem se adaptado à dinâmica de conhecer novas pessoas online.

Pode acontecer, também, com aplicativos de condicionamento físico ou meditação, já que muitas pessoas desistem de fazer tais exercícios sozinhas em casa e preferem procurar opções presenciais. Sendo assim, o indicado é que você revise os apps instalados em seu celular, localize aqueles que não contribuem para sua rotina e desinstale.

Vale lembrar que um problema de manter esses apps sem usá-los é que eles ficam desatualizados e mais passíveis a bugs e fragilidades no código.

4. Apps com funções nativas do celular

Antigamente, algumas funções não eram incorporadas aos dispositivos Android e iPhone (iOS). Nesses casos, os usuários precisavam recorrer a aplicativos de terceiros para complementar o uso. Com as atualizações constantes dos sistemas operacionais, contudo, os usuários passaram a contar com aplicativos utilitários de forma nativa no celular, como lanterna, leitor de QR code, reprodutores de mídia, bloco de notas, entre outros.

Nesse sentido, esses apps podem se tornar obsoletos. Além de consumirem espaço no celular, eles também mantêm acesso aos seus dados. Nesse sentido, é interessante exclui-los, mantendo somente o que é necessário no seu celular.

5. Apps que não têm mais atualização disponível

Existem aplicativos que são abandonados pelos desenvolvedores, ou seja, deixam de ser atualizados. Geralmente, tais plataformas são deletadas pelas próprias lojas oficiais de apps, mas caso já estejam instalados em um telefone, somente o próprio usuário poderá fazer a desinstalação. Continuar com o uso pode apresentar diversos pontos negativos, visto que o app agora está “morto”, e você não receberá a correção de bugs e outros problemas. Ainda, essas plataformas podem ser exploradas por hackers com mais facilidade, ameaçando a segurança das pessoas que ainda as utilizam.

Além das questões de segurança, os apps abandonados ainda ocupam espaço de armazenamento em seu dispositivo, causando problemas de desempenho. Assim, a indicação é removê-los de seu telefone o quanto antes, principalmente se estiverem em desuso.

Para ter a certeza de que um aplicativo foi descontinuado, acesse a Google Play Store, em celulares Android, ou a App Store, no iPhone (iOS) e toque na barra de pesquisas para procurar o nome da plataforma. Caso ele já não esteja entre os resultados da busca, significa que foi retirado do ar. Além disso, também vale atentar-se aos avisos que os desenvolvedores costumam enviar em caso de interrupção das atividades.