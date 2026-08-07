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SEASDH divulga nota de repúdio após ofensa racista contra Rainha do Rodeio

Na manifestação, a secretaria classificou o episódio como uma grave violação de direitos

Por Sávio Buriti, ContilNet
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SEASDH divulga nota de repúdio após ofensa racista contra Rainha do Rodeio

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) divulgou, nesta sexta-feira (7), uma nota de repúdio após a Rainha do Rodeio da Expoacre 2026, Érica Oliveira, ser alvo de uma ofensa de cunho racista durante a realização da feira, em Rio Branco.

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Na manifestação, a secretaria classificou o episódio como uma grave violação de direitos e afirmou que uma declaração de cunho racista não pode ser minimizada ou tratada como “brincadeira”.

LEIA TAMBÉM: Rainha do Rodeio sofre ofensas racistas na Expoacre; suspeita foi detida

“Não há espaço para o racismo, a discriminação ou qualquer forma de violência que atente contra a dignidade humana”, destacou o secretário da pasta.

A SEASDH também citou a legislação brasileira para reforçar a gravidade de situações dessa natureza. A Lei Federal nº 7.716/1989, alterada pela Lei nº 14.532/2023, estabelece que injuriar alguém em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional é crime.

Por meio da nota, a secretaria prestou solidariedade a Érica Oliveira. /Foto: reprodução

Por meio da nota, a secretaria prestou solidariedade a Érica Oliveira. /Foto: reprodução

A legislação prevê pena de dois a cinco anos de reclusão e multa, além de reconhecer a injúria racial como crime de racismo.

Por meio da nota, a secretaria prestou solidariedade a Érica Oliveira e reafirmou seu compromisso com a promoção da igualdade racial, o respeito à dignidade humana e o enfrentamento ao racismo em todas as suas formas.

A manifestação ocorreu durante a realização da Expoacre 2026, um dos principais eventos do calendário do estado, e reforça a necessidade de combater atitudes discriminatórias em espaços públicos e de grande circulação.

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