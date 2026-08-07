“Crime inafiançável”, diz Rainha do Rodeio após sofrer injúria racial na Expoacre

Erica falou publicamente sobre o episódio nas redes sociais nesta sexta-feira (7)/Foto: reprodução

A Rainha do Rodeio da Expoacre 2026, Erica Oliveira, relatou ter sido vítima de injúria racial enquanto circulava pelo Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. Segundo ela e a Polícia Civil, uma mulher foi presa em flagrante após proferir uma ofensa racista durante o evento.

Erica falou publicamente sobre o episódio nas redes sociais nesta sexta-feira (7). Em um vídeo, afirmou que a situação aconteceu enquanto cumprimentava visitantes e tirava fotos durante a feira.

Segundo Erica, ela conversava com um homem cadeirante e a filha dele quando uma mulher se aproximou e teria dito: “Uma macaca dessa não deveria nem ter ganhado”.

“Eu venho como uma mulher negra, mãe, enfermeira e principalmente uma cidadã. Ontem, enquanto eu estava caminhando na Expoacre , cumprimentando pessoas, especificamente cumprimentando um cadeirante e sua filha, eu vivi uma situação que eu jamais imaginei que poderia acontecer em um ambiente que deveria ser apenas de celebração. Nesse momento em que eu conversava com eles, uma senhora se aproximou de mim e me proferiu injúrias racistas”, disse.

A Rainha do Rodeio contou que, inicialmente, não conseguiu compreender o que havia acontecido e continuou atendendo o público. Amigos e integrantes de sua equipe que estavam próximos teriam ouvido a declaração e perceberam a gravidade da situação.

Uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local foi acionada e abordou a suspeita. Erica decidiu representar contra a mulher e recebeu atendimento das forças de segurança que atuavam dentro do Parque de Exposições.

“Os meus amigos e os meus assessores eles conseguiram compreender o que foi falado. Pediram pra ela repetir, compreender a situação e a gravidade disso tudo. Nesse exato momento estava passando uma guarnição da Polícia Militar eles foram acionados, eles foram até a autora, abordaram. Imediatamente, gente, eu decidi exercer um direito que pertence a todas as vítimas, que é de representar judicialmente, para que todos os fatos sejam apurados na forma da lei”, declarou.

De acordo com o relato, a mulher foi presa e encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram adotados os procedimentos relacionados ao caso.

“Imediatamente a polícia militar, a polícia civil que tem uma unidade dentro da Expoacre, eles foram acionados, me acolheram, me explicaram toda a situação e fizeram todas as medidas cabíveis inclusive a prisão imediata da autora ela foi encaminhada a Defla”, completou.

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Ao tornar o episódio público, Erica afirmou que não pretende estimular o ódio a ninguém, mas chamar atenção para a importância de denunciar casos de racismo.

“Racismo é um crime inafiançável. Eu quero deixar bem claro aqui que esse vídeo não é um ato de vingança, eu não quero incitar o ódio a ninguém. O contrário, esse vídeo existe porque em nenhum momento o silêncio protege a vítima, protege quem sofre preconceito”, finalizou.

VÍDEO: