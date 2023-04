Cantora Belle Belinha faz show no Acre com direito a dança sensual e fila de beijos; ASSISTA

Neste domingo, 08, uma das artistas mais polêmicas dos últimos tempos, a cantora Belle Belinha, veio a Rio Branco para um show, no Studio Beer. O evento atraiu muitos fãs e animou a noite na capital acreana e foi registrado pela coluna Douglas Richer, do portal ContilNet.

Com mais de 200 mil seguidores só no Instagram, a personalidade ficou conhecida depois do seu vídeo com Luíza Sonza, onde ela aparece falando “cadê os banheiros dos não bináreis? Porque eu hablo mesmo”, junto da cantora conhecida nacionalmente.

Além disso, ela fez recentemente um clipe com a MC Pipokinha, uma das artistas que ela canta como cover em suas apresentações. No Acre, Belle Belinha beijou os fãs, e distribuiu corote na boca daqueles próximos ao palco, dançou sensualmente e posou para fotos após o show.

Veja momentos exclusivos da cantora no Acre filmados pela nossa colaboradora, a jornalista Rebeca Martins: