Conheça a história de sucesso de Simone Santiago, uma das mulheres mais influentes do Acre

Uma das mais poderosas mulheres do Acre, Simone Jaques de Azambuja Santiago, nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, no dia 5 de abril de 1971. Regida no zodíaco pelo signo de áries, Simone Santiago foi graduada em Estudos Sociais pela Fundação Educacional de Alegrete-RS no ano 1991 e também assumiu mais uma graduação no curso de Direito pela Universidade Federal do Acre em 1999.

A acreana de coração, possui especialização em Direito Processual Civil, Mestrando em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina realizado no ano de 2007. Atualmente, é doutoranda em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília.

- Publicidade-

Simone Santiago foi nomeada como Defensora Pública em 28 de junho de 2002, há 19 anos. Atualmente, é Defensora Pública Geral do Estado do Acre pelo biênio 2021/2023.Onde já mora há 28 anos.

A educação sempre foi uma das suas áreas favoritas, e isso quem fala não é este colunista, são os anos lecionados e atuantes em várias instituições no Acre. Simone foi professora no Colégio Meta, pelo período de 04 anos. Também foi professora do curso de Direito, na Faculdade da Amazônia Ocidental, pelo período de 10 anos.

Atualmente, é professora do curso de Direito da Universidade Federal do Acre, onde atua há 13 anos, e professora do curso de direito do Centro Universitário Uninorte, onde atua há 15 anos.

Simone é casada com Dougllas Jonathan Santiago de Souza e mãe de Dougllas Jonathan Santiago de Souza Filho. Nesta última quarta-feira (5), a acreana celebrou seus 52 anos.

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, celebra a idade nova dessa poderosa ariana!