Exclusivo: Joelma e artistas acreanos irão animar “Família no Parque” no dia 1º de maio no Acre

A coluna Douglas Richer, do Portal ContilNet, traz em primeira mão alguns detalhes da programação para comemorar o Dia do Trabalhador no Acre que será realizada em Rio Branco no dia 1 de maio.

Primeiramente, a comemoração pelo ‘Dia do Trabalhador’ faz parte de um resgate das atividades de convivência no Parque da Maternidade, que é um desejo do governador Gladson Cameli.

Denominado como “Família no Parque”, o evento vai envolver várias frentes do governo em um único espaço. Podemos destacar uma atrativa a programação de cultura e entretenimento, que irá oferecer muita música boa aos acreanos. Com uma grande programação, o evento terá duração de três dias.

Com exclusividade, o ContilNet traz alguns nomes que estão na programação:

Primeira noite: teremos como destaque o cantor acreano Sérgio Souto apresentando seu repertório recheado de sucessos.

Já a segunda noite será marcado pelos destaques locais, como Bruno Damasceno, Liguth, Álamo Kário e outros artistas locais.

Na tão esperada última noite, preparem o coração! Com previsão de pré-show da deusa Sandra Melo, a rainha do Pará, Joelma, irá brilhar na avenida do Parque da Maternidade com a turnê “Isso é Calypso”, encerrando a programação de Gladson Cameli.

Como a própria cantora já confirmou em seu website, o evento no Acre já tem data confirmada e acontecerá no dia 1 de maio. A coluna Douglas Richer recebeu a informação que o evento será gratuito, com a doação de um quilo de alimento.

De acordo com as informações repassadas a este colunista, o pronunciamento oficial se dará após todos os detalhes legais. Também já sabemos que esse é um evento em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre, Federação do Comércio do Estado do Acre e Federação das Indústrias do Estado do Acre.

A coluna Douglas Richer conversou com a imprensa AG Comunicação Integrada, que é responsável pela assessoria de imprensa de Joelma e confirmou que o show e a data mencionada ainda está em fase de contratação, e assim que tiver a confirmação (creio que o pagamento), a artista vai liberar em sua rede social o pronunciamento.

O Governo do Acre deverá anunciar a extensa programação ainda esta semana, assim uma fonte segura desta coluna confirmou.

Sem dúvidas, Joelma será a estrela do evento de Cameli. O show já é aguardado por muitos fãs clubes de todo Norte. A coluna também recebeu informação que caravanas da Bolívia e Peru já aguardam o anúncio oficial das instituições, que em breve devem realizar coletivas para lançar toda programação oficial.

Como prometido, acertamos a vinda de Joelma ao Acre e em primeira mão (e olha que teve muita gente duvidando). Agora, vocês sabem de todos os detalhes da programação que traz a rainha do Calypso de volta ao Acre! E para finalizar, vou revelar a identidade visual do evento do Governo do Acre:

