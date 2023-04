Gladson Cameli dispara críticas a embargos realizados pelo Ibama em propriedades no Acre

O governador Gladson Cameli (PP) emitiu uma nota na noite desta segunda-feira, 10, criticando os embargos realizados em propriedades rurais realizadas no Acre, a partir de recente decisão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Na nota, o Chefe do Executivo acreano manifestou preocupação com os embargos de propriedades rurais e madeireiras no Acre. As críticas se somam a de empresários acreanos que chamaram a decisão do Ibama de “desproporcional e irrazoável”’.

O setor se encontra com bloqueio de pátios de cerca de 95% das empresas que atuam no segmento, o que resultou em paralisação de toda a cadeia produtiva do estado e vem causando prejuízos incalculáveis a diferentes setores como o cerâmico, construção civil, frigoríficos, panificação e outros.

Cameli afirmou que desde o início da gestão, o governo sempre trabalhou para equilibrar o respeito à natureza com o desenvolvimento econômico enfatizando a importância da produção e extração sustentáveis.

“O embargo, quando executado de forma abrupta, prejudica não apenas aos proprietários das terras, mas de toda uma cadeia produtiva que é responsável pelo sustento de milhares de famílias. E quando isso ocorre num momento particularmente delicado em que muitas famílias ainda lutam para se recuperar dos prejuízos causados pelas enchentes em todo o estado, isso penaliza toda a economia. Diante dessa situação, o governo do estado colabora com as famílias afetadas pelo embargo através do seu canal de diálogo com o governo federal, sempre respeitoso e amigável com as questões da população do Acre”, destacou em nota.

Por fim, o governador ressaltou que vem mobilizando toda a estrutura do governo do Acre para solucionar esse impasse. “Estamos mobilizando todos os nossos recursos em busca de uma solução que colabore com as famílias e ao mesmo tempo permita a preservação dos nossos recursos naturais”, encerra.