Ônibus de Bruno & Marrone chega a Rio Branco para show

O ônibus de Bruno & Marrone chegou a Rio Branco neste domingo (9), horas antes da apresentação da dupla na Expoacre 2026.
A chegada do veículo marca a presença da equipe da dupla na capital acreana para a última noite da feira. Bruno & Marrone têm apresentação prevista para as 22h, no Parque de Exposições Wildy Viana.
A programação do último dia começou às 9h, com a vaquejada. A partir das 18h, o público conta com a abertura dos estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento, além do motocross.
O show de Bruno & Marrone está marcado para as 22h. Os estandes serão fechados à meia-noite, e o encerramento oficial da Expoacre está previsto para as 3h.
Serviço deste domingo (9):
9h — Vaquejada
18h — Abertura dos estandes e motocross
22h — Bruno & Marrone
0h — Fechamento dos estandes
3h — Encerramento oficial da Expoacre 2026
Veja o vídeo: