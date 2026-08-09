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Ônibus de Bruno & Marrone chega a Rio Branco para show

Veículo da dupla sertaneja chegou à capital neste domingo (9), dia do encerramento da feira

Por Redação ContilNet
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Ônibus de Bruno & Marrone chega a Rio Branco para show
Ônibus de Bruno & Marrone chegou a Rio Branco neste domingo (9), antes da apresentação da dupla na Expoacre 2026/Foto: Reprodução

O ônibus de Bruno & Marrone chegou a Rio Branco neste domingo (9), horas antes da apresentação da dupla na Expoacre 2026.

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A chegada do veículo marca a presença da equipe da dupla na capital acreana para a última noite da feira. Bruno & Marrone têm apresentação prevista para as 22h, no Parque de Exposições Wildy Viana.

A programação do último dia começou às 9h, com a vaquejada. A partir das 18h, o público conta com a abertura dos estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento, além do motocross.

O show de Bruno & Marrone está marcado para as 22h. Os estandes serão fechados à meia-noite, e o encerramento oficial da Expoacre está previsto para as 3h.

Serviço deste domingo (9):

9h — Vaquejada

18h — Abertura dos estandes e motocross

22h — Bruno & Marrone

0h — Fechamento dos estandes

3h — Encerramento oficial da Expoacre 2026

Veja o vídeo:

 

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