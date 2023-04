Prefeitura de Santa Rosa do Purus abre processo seletivo para contratação emergencial na Educação

A Prefeitura de Santa Rosa do Purus, município localizado no estado do Acre, anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado para preencher 214 vagas na Secretaria Municipal de Educação. As vagas são para contratação emergencial e temporária para atender às necessidades da Rede Municipal de Ensino, principalmente na educação infantil na zona rural, ensino fundamental de 1º ao 5º ano (indígena e não indígena), ensino fundamental de 6º ao 9º ano urbano e rural (indígena e não indígena).

Além dessas vagas, o processo seletivo também contempla oportunidades para mediador, assistente educacional, nutricionista e Ensino Fundamental – modalidade de EJA. O objetivo é preservar o interesse, o direito dos cidadãos e o compromisso com a comunidade do município.

Para participar do processo seletivo, os candidatos deverão se inscrever de acordo com a zona de atuação desejada. Para a zona rural, a inscrição ocorrerá no dia 10 de abril de 2023, em cada comunidade indígena e não indígena, das 7h às 11h. Já para a zona urbana, as inscrições estarão abertas nos dias 03, 04 e 05 de abril de 2023, no prédio da Secretaria Municipal de Educação (SEME), das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Os candidatos deverão apresentar seus documentos de identificação, como RG, CNH ou CTPS, no ato da inscrição. A seleção será constituída de prova escrita para a zona rural, constituída de 20 questões objetivas, e análise de currículo e entrevista para a zona urbana.

A remuneração varia de acordo com o nível de escolaridade, podendo chegar até R$2.500,00. Todos os detalhes sobre o processo seletivo estão disponíveis no Edital Nº 01/2023, e os candidatos devem se certificar de todas as informações antes de participar do certame.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Santa Rosa do Purus busca suprir as necessidades imediatas da Rede Municipal de Ensino e garantir a qualidade da educação oferecida aos estudantes do município.