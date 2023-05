Homem é executado a tiros dentro do posto de lavagem de carros em Rio Branco

Donizete Custódio de Lima, de 29 anos, foi morto com vários tiros dentro de um posto de lavar carros na manhã desta terça-feira (2), no Ramal Benfica, na Vila Benfica, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Donizete estava sentado em uma cadeira nos fundos de um lava a jato, distraído mexendo no celular, quando foi surpreendido por quatro criminosos armados e encapuzados que chegaram ao local em um carro modelo Voyage de cor branco, e sem falar uma palavra, começaram atirar contra a vítima. O homem foi atingido por vários tiros nas costas e na cabeça. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, para dar os primeiros atendimentos, mas ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar morte a Donizete.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Policiais militares do 2° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelos acusados de matar o homem, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).