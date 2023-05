Homem-Formiga Quantumania estreia no Disney+

A Fase 5 do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU, na sigla em inglês) vai finalmente chegar ao Disney+. O streaming recebe nesta quarta-feira (17) o filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, o longa que dá início a essa nova etapa da Saga do Multiverso e que apresenta seu novo grande vilão: Kang, o Conquistador (Jonathan Majors).

O filme estreou nos cinemas no último mês de fevereiro e será agora liberado para todos os assinantes da plataforma sem qualquer custo adicional. Assim, tanto quem já conferiu a aventura quanto aqueles que vão embarcar no Reino Quântico pela primeira vez vão poder conferir o retorno de Scott Lang (Paul Rudd) em seu maior desafio desde que aprendeu a falar com formigas.

E, apesar de o longa ter recebido críticas bastante mornas na época do lançamento, não há como negar sua importância dentro do planejamento da Marvel. Como dito, é Quantumania que apresenta o vilão Kang e dá dicas de como as demais produções do estúdio devem se desenrolar — tanto que as cenas pós-crédito já fazem conexões diretas tanto com séries que estreiam ainda neste ano como com o grande cenário da Saga do Multiverso.

Na trama deste novo Homem-Formiga e a Vespa, Lang, sua filha Cassidy (Kathryn Newton) e toda a família Pym são levados para o Reino Quântico e se deparam com um mundo tomado por um tirano que vive lá — o próprio Kang. E o que eles não esperavam era descobrir que o vilão possui uma relação bem próxima com Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) no período em que ela ficou aprisionada naquela dimensão.

Fora das telas, porém, o início da Fase 5 do MCU foi engolido por várias polêmicas. O filme foi bastante criticado tanto pelo seu roteiro quanto pela qualidade dos efeitos visuais, com o vilão MODOK (Corey Stoll) sendo o epicentro de toda a discussão. Além disso, o ator Jonathan Majors foi acusado de agressão pouco tempo depois da estreia, o que também impactou na recepção do público.

Com uma média de 47% no Rotten Tomatoes entre a crítica especializada e de 83% entre o público, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania arrecadou um total de US$ 475,8 milhões em todo o mundo.