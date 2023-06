Rio Branco recebe o Plácido de Castro com total favoritismo

O Rio Branco recebe o Plácido de Castro nesta terça, 30, a partir das 16h45, em um confronto válido pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-20. O Estrelão vai para a partida com total favoritismo.

Rio Branco com mudança

O Rio Branco terá uma mudança para a partida contra o Tigre do Abunã. O volante João, com uma lesão muscular, não joga e Gabriel entra no time titular.

Joãozinho confiante

O meia Joãozinho, um dos destaques do Rio Branco, demonstrou bastante confiança.

“Tivemos um bom início de competição e precisamos manter a mesma pegada. Cada vitória será um passo importante em busca da classificação”, comentou Joãozinho.

Sondagem da Bolívia

Os meias Sorriso e Joãozinho receberam uma sondagem do futebol da Bolívia, mas a diretoria do Estrelão descartou qualquer tipo de negociação durante o Estadual.