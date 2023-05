Rio Branco terá mudanças no confronto contra o São Francisco

Rio Branco e São Francisco fazem nesta sexta, 26, a partir das 14h45, no Florestão, um duelo pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-20. O Rio Branco empatou na estreia e o São Francisco foi derrotado no primeiro confronto da competição.

Rio Branco modificado

O elenco do Rio Branco fez um treino na tarde dessa quinta, 25, no José de Melo, e o técnico Eriano Santos (Chumbinho) confirmou a equipe com mudanças em todos os setores.

Os laterais Iran e Carlos, o meia Kauã e o atacante Barba serão titulares.

Maraca sofreu fratura

O lateral Maraca sofreu uma fratura na clavícula e não joga mais pelo Rio Branco no Estadual. O período de recuperação é em torno de 90 dias.

São Francisco contratou

A diretoria do São Francisco realizou contratações e a equipe deve ser mais competitiva na segunda apresentação no torneio.