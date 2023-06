Você pediu beleza? Conheça Guilheny Abramoski , nova Miss Rio Branco

Moradora do bairro Isaura Parente em Rio Branco, Guilheny Abramoski Mota de 21 anos, ganhou o título de Miss Universo Rio Branco. O título é um dos mais significativos de sua carreira de modelo. Agora a jovem se prepara para disputar a etapa estadual do concurso de beleza.

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet conversou com a miss nesta terça-feira (30), que falou sobre as surgiu a oportunidade de representar Rio Branco no Miss Acre: “Uma tia minha me mandou o anúncio das inscrições do Miss Universo Acre, fiz minha inscrição através deste link, depois disso tive uma entrevista presencial com a coordenadora Meyre Manaus e depois outra entrevista online com a coordenação Nacional, tinham 4 meninas participando e entre elas fui a escolhida para representar o meu município de Rio Branco”, revelou.

Em conversa com este colunista a miss falou sobre a sensação de representar a capital acreana: “A sensação é de grande responsabilidade de representar a minha cidade e fazer a minha história cumprindo meu propósito.”

Ao ContilNet, a miss falou sobre sua experiência em agências de modelo: “Já assinei contrato com a Top Model daqui e a Joy Model de São Paulo, quando tinha 14 anos, lembro que participei por pouco tempo porque meu padrasto não deixou eu viajar por ser menor de idade.”

A estudante do curso de Gestão em Recursos Humanos e empreendedora digital, atualmente trabalha auxiliando o tio cabeleireiro na Beauty Center. Siga a Miss Universo Rio Branco no Istagram: