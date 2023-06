Alexandre Frota confessa que fez suruba com jogadores de futebol; saiba quem

Alexandre Frota abriu o jogo sobre uma suruba que participou com alguns ex-jogadores de futebol. Em entrevista ao podcast “Não é Nada Pessoal”, o famoso afirmou que a orgia contou com a presença de três mulheres, em um apartamento no Rio de Janeiro.

“Só fiz uma vez [orgia com famosos], mas aí foi eu, o Renato Gaúcho, que na época estava jogando no Flamengo, três mulheres, e aí tinha outro jogador do Flamengo, chamado Gaúcho, que já faleceu”, relembrou ele, que se envolveu em uma polêmica recente com Wolf Maya.

O ex-deputado ainda ressaltou que nunca gostou de participar de relações sexuais coletivas. “Eu nunca gostei [de suruba], apesar da cabeça aberta, da maneira como eu vivi e o caramba, nunca gostei de suruba, sempre gostei de me concentrar numa única mulher, numa única pessoa”, disse.