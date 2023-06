Após morte de Nayara Vilela, conta de cantora ultrapassa 100 mil seguidores

O perfil de Nayara Vilela no Instagram ultrapassou 100 mil de seguidores após a sua morte. De acordo com o site da Revista Contigo do portal Uol, Nayara contava com mais de 77 mil seguidores em seu Instagram oficial, uma das atualizações registradas pela imprensa nacional. Em seu perfil, a cantora compartilhava um pouco de sua vida profissional, lançamentos de músicas, além de sua vida pessoal, como viagens, selfies, registros na academia e inúmeras fotos e momentos de seu casamento com Tarcísio.

A cantora Nayara Vilela, 32 anos, foi encontrada morta no dia 24/4, em sua residência em Rio Branco, no Acre.

A comoção e curiosidade pela vida e rotina de Nayara Vilela ainda desperta os internautas que mantêm crescente os números de inscrições em sua conta no Instagram. Na bio, a cantora deixou a mensagem: “Confie naquele que escreve teus dias.”

Nayara apareceu nas redes sociais pela última vez no último no dia 23 de abril. Ela publicou um vídeo em que aparece desfilando e fazendo pose com dois amigos, no estilo diva. Ela escreveu na legenda de maneira bem animada.

“Encontre pessoas com a mesma vibe que você. Eu e meus meninos ontem chegando pra quebrar tudo em Quinari”, disse. A publicação foi feita poucos dias antes da morte da famosa, que não dava nenhum sinal na web de que algo poderia estar errado.

Quem era Nayara Vilela

A cantora, nascida no Mato Grosso, tinha apenas 32 anos e era casada com o empresário Tarcísio Araújo (também conhecido como Tarcísio do Som), que gerenciava sua carreira artística. O casal oficializou a união no final do mês de março deste ano. Ela deixou um filho de oito anos, Emanuel.

Nayara começou a cantar aos 8 anos e teve uma carreira gospel. Entretanto, recentemente voltou a cantar piseiro e se apresentava nos bares de Rio Branco. Além de cantora, a artista também tinha uma conta para vendas de peças de roupas chamada Nayara Vilela Store, onde compartilhava fotos no espelho para mostrar o look e o valor das roupas.