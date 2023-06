Exclusivo: Saiba tudo sobre a despedida de Faustão na Band

Esta coluna te conta agora alguns detalhes desta despedida, com exclusividade.

Uma das pessoas mais emocionadas com o momento foi João Guilherme Silva, filho de Faustão, que esteve ao lado dele durante o comando da atração diária. O jovem chorou de soluçar, principalmente ao ouvir a irmã, Lara. Ela cantou um medley de músicas nacionais e internacionais durante um tributo ao pai.

João Silva não escondeu que sentirá muitas saudades do programa e agradeceu Faustão e a Band pela oportunidade. Além dele e de Lara, Rodrigo, filho caçula do apresentador, de 13 anos, também surpreendeu o pai ao surgir no palco. Em tom de brincadeira, Fausto chegou a perguntar ao adolescente o que ele estava fazendo no local. Com todos os filhos reunidos, é claro que os quatro começaram logo um papo família.

Mas não foram só os herdeiros do apresentador que não seguraram as lágrimas. A emoção também tomou conta de toda a equipe, que chorou muito com a despedida. Faustão, por sua vez, ficou bastante surpreso e comovido com as homenagens, mas não chegou a chorar no palco.

Além disso, no final do programa, o telão se abriu e toda a produção, além dos diretores da atração, apareceram batendo palmas, em mais um momento de grande emoção. Cris Gomes, diretor do programa do Faustão desde a época do Domingão na Globo, ainda falou algumas palavras para o apresentador. Fontes da coluna, que estavam lá, afirmam que o artista ficou bastante vermelho com tudo o que ouviu.

Apesar da gravação do último programa já ter sido realizada, Faustão ainda deve ser visto pelos corredores da Band pelos próximos dias. Isso porque ele ainda precisará ir na emissora para gravar algumas ações comerciais.

Já o diretor Cris Gomes ficará na Band até o final de julho e depois deixará a emissora. João Guilherme e Anne Lottermann também permanecerão até julho e não até junho, como havia sido noticiado anteriormente.

Vale lembrar que esta coluna já havia contado, com exclusividade, que João Guilherme Silva deixará o canal aberto por livre e espontânea vontade. Isso porque Faustão, que tem abertura com diversas marcas, até que poderia dar aquela forcinha para fazer com que ele acontecesse na Band. Contudo, não é o que o jovem de 19 anos almeja para sua carreira no momento.