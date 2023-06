Homem tem casa invadida e é morto a tiros na Baixada da Sobral

Océlio de Souza Freitas, de 44 anos, vulgo “Negão”, teve a casa invadida e foi executado a tiros na noite desta quinta-feira (29), na rua Rio Grande do Sul, no bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco (AC).

Segundo informações da polícia, Océlio teve a casa invadida por criminosos que estavam fortemente armado. A vítima estava sentando quando foi surpreendido pelos atiradores e, sem muita conversa, dispararam várias vezes, que foi alvejada pelo menos por quatro tiros, sendo um no tórax e três na cabeça. Após a ação, os criminosos se evadiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, para dar os primeiros atendimentos, mas ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar morte a Océlio.

A Polícia Militar do Acre (PMAC) isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos. Policiais Militares do 1° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).