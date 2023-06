Mostrando uma rotina diária de treinos, Jojo Todynho está toda prosa com os seus resultados. A futura doutora Toddy já perdeu mais de 24kg, apenas com reeducação alimentar e exercícios, desde o início do ano.

Jojo chegou cogitar a fazer uma cirurgia bariátrica para perder peso, porém descartou a ideia. Segundo a cantora, a busca por uma vida mais saudável não aconteceu por causa de estética, mas sim por problemas de saúde. Jojo Todynho chegou a pesar 159 kg e havia atingido o grau III de escala da obesidade. Sua meta inicial era eliminar, no mínimo, 30kg, mas ela afirmou que pegou gosto pelos exercícios e pela nova fase. Na postagem, famosos deixaram mensagens de motivação para a apresentadora: “Bora minha Doutora Toddy!”, escreveu Marcos Mion. “Boa amada!”, disse Adriana Bombom. “Ela tá que tá”, elogiou Andressa Suita. “Minha marombeira preferida”, se derreteu Danilo Faro. “Pra inveja, morde as costas!”, brincou Julio Rocha.