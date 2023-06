Seguro Prestamista: se você tem empréstimos ou financiamentos essa dose é para você

O seguro prestamista tem por objetivo oferecer proteção ao segurado em caso de morte natural ou acidental, perda de renda em caso de desemprego, doença ou incapacidade física, ou invalidez total por acidente, com o intuito de quitar algumas prestações da linha de crédito adquirida ou até mesmo todo o saldo devedor, a depender do que esta previsto na apólice.

Esse tipo de seguro normalmente é ofertado (e às vezes sem deixar claro que não é um item obrigatório) em casos de consórcios, financiamentos (de veículos, é bem comum), empréstimos (pessoal e/ou consignado, especialmente se for renegociação), cheque especial, cartões de crédito (em caso de atraso do pagamento da fatura é claro) e de carnês de compras parceladas.

Se você possui uma linha de crédito como as citadas acima, recomendamos que veja o seu contrato ou o extrato dele e verifique se pagou pelo seguro. Há duas formas de ter feito a adesão. A primeira, pagando pela apólice à vista (do valor requerido, você recebeu um valor líquido já descontado o do seguro) ou esta pagando por ele parcelado, com o valor proporcional embutido nas prestações. Em ambos os casos você pode pedir para cancelá-lo a qualquer momento. E caso já o tenha pago à vista, ainda receber um valor proporcional por ele, que o ajudará a amortizar parte do seu saldo devedor ou te “desafogar” no momento servindo como uma reserva de emergência para pagar outras contas essenciais sem se endividar mais.

Caso tenha dificuldade de conseguir uma cópia do seu extrato, verifique no aplicativo da instituição financeira se for o caso ou entre em contato com a mesma através de outros canais como telefone ou email. Há uma Resolução do Banco Central que te garante o direito de ter uma cópia do contrato em até 24h, caso tenha dificuldade em conseguir a sua pode reclamar na Ouvidoria deles, após ter tentado conseguir de várias formas e não ter obtido êxito. Se o seu caso for no Banco do Brasil, recomendo ir pelo aplicativo em Empréstimos, 2ª via do empréstimo, que trará informações detalhadas, inclusive se há valor de seguro ou não. Se em “Seguro” estiver o valor ZERO, significa que seu contrato não tem apólice.

Vale expor que é comum o atendente querer te convencer de que não cancele a apólice, afinal de contas é o trabalho dele, e ele recebe mais se vender mais produtos financeiros para você. Por outro lado, é seu direito, esse seguro é opcional e algumas vezes não vale muito a pena porque se quer pagaria todo o saldo devedor. Para cancelar basta entrar em contato com a seguradora e fazer o pedido. Em até quinze dias deve reaver o valor residual, caso se aplique.

Outra questão a refletir é que se precisar novamente de uma linha de crédito dessas, provavelmente a instituição te oferecerá taxas maiores para uma nova negociação. Então, organize-se primeiro. Faça seu planejamento financeiro. Anote todas as suas contas a receber e a pagar por pelo menos os próximos doze meses e de forma autocrítica, como se você estivesse analisando as contas de outras pessoas, veja o que pode ser ajustado. Tenha claro quais metas quer atingir para tomar suas decisões, e lembre-se de buscar novas fontes de renda para te ajudar a conquistar o que deseja em menor tempo. Pegou a dose?!

Grata por ler nossa coluna e para outras doses visite também o nosso Instagram e canal no youtube @dosefinanceira