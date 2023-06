VÍDEO: modelo acreana “rouba a cena” na passarela do Dragão Fashion Brasil no Ceará

O desfile da marca Almerinda Maria na passarela do 24ª Dragão Fashion Brasil Festival, na abertura do evento de moda em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (31), teve como destaque a presença comentadíssima da modelo acreana Sheynna Gabriely de Souza Dobbins.

A modelo acreana encerrou sua participação na 55ª edição do São Paulo Fashion Week, já arrumando as malas com destino ao evento de moda no Ceará. Estrela da agencia Way Model Management, Gabriely Dobbins tem participação confirmada em quarto dias do maior evento de moda autoral da América Latina, que acontece em Fortaleza (CE).

Em sua primeira vez na cidade de Fortaleza, Gabriely Dobbins conversou com a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, na manhã desta quinta-feira e falou sobre a experiência de participar do evento. “Estou amando conhecer um pouco mais desse evento importantíssimo para a moda no Brasil. Além da moda, o evento mescla a cultura, ações da indústria têxtil e de confecção do estado. Encantada com Fortaleza e o DFB Festival , vou compartilhar os bastidores desse grande evento em minhas redes sociais. Acompanhe tudo lá @gaby.dobbins.”

Veja vídeos exclusivos cedidos para nossa coluna:

A 24ª edição do DFB Festival 2023 começou nesta quarta-feira (31), no Centro de Eventos do Ceará. Com o tema “Em Movimento”, a programação segue até o dia 3 de junho com desfiles, shows e palestras sobre moda, empreendedorismo, marketing e mais.

Serão quatro dias de passarelas com criações das marcas e estilistas como Ahazando, Marina Bitu, David Lee, Baba, Bruno Olly, Lindebergue e muito mais.

Sobre o evento:

O DFB Festival (Dragão Fashion Brasil) é um dos maiores eventos de moda, sendo o maior encontro de moda autoral da América Latina. Fundado em 1999, o evento é realizado todos os anos na cidade de Fortaleza, no Ceará. Ele é um dos principais eventos multidisciplinares do país, que reúne durante quatro dias: moda, cultura, e diversas outras atividades. Desde o seu início, já ficou conhecido como sendo uma poderosa plataforma de desenvolvimento da moda cultural no Brasil, por promover espaço e visibilidade para os novos talentos.