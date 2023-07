Assermurb e Handfamília são campeões do Handebol da Meia Noite

As equipes da Assermurb, no feminino, e do Handfamília, no masculino, conquistaram nesse domingo, 16, no ginásio da AABB, o título do Handebol da Meia Noite. A competição começou e foi disputada por sete equipes no masculino e cinco no feminino.

“Voltamos a fazer o Handebol da Meia Note depois de sete anos e esse é um retorno importante dentro do no calendário”, disse o presidente da Federação Acreana de Handebol (FACH), Cláudio Santana.

Festival Sub-14 e 18

De acordo com Cláudio Santana, em setembro a FACH irá promover um Festival Sub-14 para alunos/atletas da rede escolar e o objetivo é descobrir talentos para a modalidade.