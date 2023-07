Edir Marques promove lançamento do novo livro em Brasília; veja na coluna da Márcia Abreu

SALÃO DA BARBIE

CEO da Jorge Cosméticos, Joelma Severo, sempre inovando, na trend do filme Barbie, lançou esta semana o Salão da Barbie. Uma experiência capilar, com foco na LINHA OUSE da Maxiline, que promove ação disciplinante, maciez e brilho aos fios.

*Para concluir esta experiência, claro que não podia faltar aquela escova maravilhosa, feita pela equipe técnica da Jorge Cosméticos, que conta com as expert’s Vanda Souza, Iana Carmo, Rebecka Lídia, Selma Regina e Fernanda Marinho.*Amigas, clientes e as influenciadoras Yanna Pantoja, Ana Vitória Galvão, Ana Vitória Parra, Vanessa Casas e Celissa foram convidas para viver este momento. Simplesmente show de bola! Confiram quem circulou essa semana, no Salão da Barbie.

Empresária Joelma Severo com a responsável pelo Centro Técnico da JC, Vanda Souza.

Com Wyamara e Laura, duas das sorteadas da promoção OUSE MAXILINE.

Com Ana vitória Parra e Yanna Pantoja

Equipe técnica da Jorge Cosmeticos , Iana Carmo, Rebecka Lídia, Vanda Souza, Selma Regina e Fernanda Marinho.

Joelma com as influenciadoras Jumara Nolasco e Ana Vitória Galvão.

Vanessa Lima Casas e sua assessora, Celissa ladeando Joelma Severo.

Joelma com Júlia Regina.

Janaína Ferrari Leite e Joelma Severo.

Larissa Ferreira, Bibi Cardoso, Juliana Barbosa, e Carol Labate

LANÇAMENTO

Na sede do Conselho Federal da OAB em Brasília-DF, Edir Marques, promoveu coquetel de lançamento de seu mais novo livro biográfico, intitulado “Lourival Marques: Voltei e Vim para Servir”. Presentes ao evento, grandes nomes da advocacia brasileira, familiares, amigos, juristas e acadêmicos do curso de direito. Parabéns! Na foto, a autora Edir Marques ladeada pela desembargadora Candice Galvão Jobim.

REVELAÇÃO

Renato Leite e Dianna Frota serão pais de uma menina. Na tarde do domingo, 23, o jovem casal descobriu o sexo do bebê que estão esperando em um chá revelação que contou com a presença de familiares e amigos. Parabéns e bênçãos sem fim sobre Sofia e toda família.