Faustão na Band chegou ao fim; veja detalhes do último programa

Nesta sexta-feira (7/7), Zeca Camargo e Glenda Kozlowski usaram suas redes sociais para contar que estarão à frente de um novo programa, na Band. Após a saída de Faustão, em maio, rumores de que eles substituiriam o apresentador começaram a surgir, porém, de acordo com Zeca, ainda não tinha nenhuma negociação acontecendo. Segundo o site Papel Pop, fontes da publicação garantem que eles ficam no lugar do ex-global.

“Agora é oficial! Há um tempo saiu a notícia de que eu estaria fazendo um programa na Band, mas na época eu não estava. Eu não menti, nem tampouco escondi nada. Imagina organizar um casamento e esquecer de avisar o noivo? Tem que combinar com o noivo o que vai fazer. Nesse tempo todo, a Band foi muito generosa com a gente, aberta ao diálogo e, extremamente, esforçada para fecharmos o projeto”, esclareceu Zeca em um vídeo postado no Instagram. Para ver na íntegra, clique aqui.

Em uma outra publicação, ele completou na legenda de uma foto em que dá um beijo na colega de trabalho: “Onde tem selinho, tem amor. Onde tem amor, a gente trabalha feliz. Feliz de anunciar que agora não é especulação, é oficial! Glenda Kozlowski juntos num programa. Viva a possibilidade de a gente reinventar tudo [aos 60!]”.