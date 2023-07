Iasmyne Sampaio é a 3ª do time de influencers para a cobertura da Expoacre

Mais um ano o ContilNet prepara seu time de influenciadores para a cobertura da maior feira de agronegócios, a Expoacre. Esse é o nosso terceiro ano transformando os influencers em ‘repórteres por um dia’, para mostrar os detalhes e curiosidades da maior feira da Expoacre 2023.

O trabalho dos influenciadores no ContilNet já é tradicional da nossa programação e virou referência. Com conteúdo descontraído, o time é aguardado pelos internautas que esperam a divulgação dos nomes. Nesta quarta (19), o terceiro nome foi revelado no Instagram do ContilNet. Iasmyne Sampaio é a terceira influenciadora do time que fará parte da cobertura realizada pelo ContilNet, Sans Filmes, TV Rio Branco, afiliada TV Cultura no Acre, que tem o apoio do Sicred, Sem Fronteiras e Top Mídia.

A acreana Iasmyne Sampaio foi considerada uma das 10 mulheres mais belas no concurso Miss Brasil Terra em 2022.A Influenciadora de 28 anos e 1,74m de altura, já competiu ao Miss Universo em 2014 e ao Miss Intercontinental em 2016, fazendo história nas passarelas por todo o Brasil. Hoje Iasmyne é focada na sua carreira como influenciadora, onde posta vídeos diários com dicas fitness, receitas, makes entre outros conteúdos. Com 97,4 mil seguidores, Iasmyne retorna ao ContilNet com a missão de levar um pouquinho da Expoacre aos seus seguidores.

Veja o vídeo oficial de divulgação com a influenciadora:

