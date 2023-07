Influencer Maykeline Maia se destaca como apresentadora no concurso Rainha da Expoacre

Brilhou e brilhou muito! A influenciadora acreana Maykeline Maia do Divando se destacou como apresentadora na final do concurso Rainha do Rodeio 2023, que aconteceu na noite deste domingo (23), em frente ao Palácio Rio Branco, na capital acreana.

Mediadora do perfil @euvinodivando há 10 anos, a influenciadora tem se destacado na apresentação de grandes eventos da cidade. Com sua simpatia, alegria e naturalidade ela levou a apresentação, que também teve a participação de Diego Gurgel.

Além da bela performance, Maykeline não passou despercebida e acertou muito na escolha do look que tinha tudo a ver com o evento. Na noite, a influencer revelou que sua produção ficou por conta do ‘Ateliê da Branca’ , que produziu em parceria com o Badate Festas o seu look. A beleza de Maykeline Maia ficou por conta de Cris Câmara, que arrasou muito na make da diva.

Veja fotos da produção: